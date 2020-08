Panico in Duomo a Milano: straniero armato di coltello prende in ostaggio una guardia e la fa inginocchiare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Fonte foto: Fotogramma 1Sezione: Cronache Tag: Duomo di Milano ostaggio immigrato Francesca Galici Paura in Duomo a Milano, dove uno straniero ha fatto irruzione nella cattedrale armato di coltello: presa in ostaggio una guarda, l'ha fatta inginocchiare Attimi di paura in Duomo a Milano, dove uno straniero probabilmente magrebino ha fatto irruzione all'interno della cattedrale armato di coltello. Raggiunto da una guardia giurata, l'ha obbligato a inginocchiarsi sotto la ... Leggi su ilgiornale

SecolodItalia1 : Panico al Duomo di Milano: immigrato minaccia col coltello una guardia e la fa inginocchiare - Italia_Notizie : Migrante semina il panico in Duomo: punta il coltello all'agente e lo fa inginocchiare - zazoomblog : Migrante semina il panico in Duomo: punta il coltello allagente e lo fa inginocchiare - #Migrante #semina #panico… - Malditesta2 : @repubblica Mi auguro diate cotanta importanza anche al Signore NON Italiano che ha seminato panico nel Duomo di Milano. - infoitinterno : Migrante semina il panico in Duomo: punta il coltello all'agente e lo fa inginocchiare -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Duomo Migrante semina il panico in Duomo: punta il coltello all'agente e lo fa inginocchiare ilGiornale.it Milano, paura in Duomo: preso in ostaggio vigilante

Attimi di panico nel Duomo di Milano, dove un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata, intorno alle 13. L'uomo, di origine magrebina, avvicinato dal vigilante nei pressi dell'altare, ha estratto ...

Andrea Bocelli dopo le polemiche: “Sono stato frainteso, sono un ottimista e non un negazionista”

Andrea Bocelli ha risposto alle polemiche nate nella giornata di ieri a seguito delle sue dichiarazioni in Senato rispetto agli effetti del coronavirus sulla sua vita e l'ha fatto sul palco della Mila ...

Attimi di panico nel Duomo di Milano, dove un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata, intorno alle 13. L'uomo, di origine magrebina, avvicinato dal vigilante nei pressi dell'altare, ha estratto ...Andrea Bocelli ha risposto alle polemiche nate nella giornata di ieri a seguito delle sue dichiarazioni in Senato rispetto agli effetti del coronavirus sulla sua vita e l'ha fatto sul palco della Mila ...