M5S frena sull'accordo con Sala 'Non è giusto, ma decide Rousseau' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milano, il consigliere comunale M5S Gianluca Corrado commenta l'incontro tra Beppe Sala e Beppe Grillo: "accordo? Secondo me non è la cosa giusta. decideranno gli iscritti con Rousseau" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

"Secondo me non è la cosa giusta. Ed in ogni caso decideranno gli iscritti con Rousseau". L'opinione di Gianluca Corrado, già candidato sindaco sfidante di Beppe Sala e capogruppo "a rotazione" a Pala ...

Appendino indecisa, per ora incassa il sostegno del M5S

L’annuncio della ricandidatura della sindaca di Roma Virginia Raggi brucia le tappe anche a Torino, rompendo quel silenzio calato con il mantra di Chiara Appendino: «Deciderò sul mio futuro in autunno ...

