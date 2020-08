Lady Gaga prende psicofarmaci: “So di avere problemi psicologici e il mio cervello ha bisogno di…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lady Gaga è una delle voci più note nel panorama musicale degli ultimi dieci anni. La cantante, vincitrice di innumerevoli premi tra cui un Oscar come miglior canzone originale, ha fatto di nuovo parlare di sé. Invitata come ospite dal conduttore radiofonico Zane Lowe, si è aperta, parlando non solo della propria nuova musica, ma anche della sua vita privata. La star italo-americana ha infatti svelato di assumere da tempo un farmaco che le starebbe dando molto sollievo. Si tratta dell’olanzapina, antipsicotico approvato dalla Food and Drug Administration. Il suo impiego è indicato per tenere a bada la schizofrenia e il bipolarismo. Il fatto che Lady Gaga ne parli pubblicamente e senza retorica contribuisce a combattere lo stigma dietro l’uso di questi farmaci. In ... Leggi su velvetgossip

Lady Gaga: "Prendo un farmaco antipsicotico, il mio cervello in certi momenti ne ha bisogno"

La popstar 34enne lo ha rivelato mentre presentava il suo ultimo album "Chromatica" alla stazione radio Beats 1 di Apple Music, qualche settimana fa, ma la confessione sul farmaco assunto ha cominciat ...

