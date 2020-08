La Sardegna chiude le discoteche dopo il boom di contagi in un locale. Allarme movida anche in Sicilia e Toscana (Di mercoledì 12 agosto 2020) discoteche chiuse in Sardegna dopo l’aumento di contagi a Carloforte Stop alla movida in Sardegna, dove il governatore Christian Solinas ha ritirato l’ordinanza che prevedeva la riapertura delle discoteche, contrariamente a quanto previsto dai Dpcm del premier Conte. Ora, dopo l’aumento di contagi registrato in un locale notturno di Carloforte, per il presidente di regione “non si può mettere in secondo piano il principio della tutela della salute pubblica”, nonostante la necessità di far ripartire il turismo dopo mesi di lockdown. A far scattare l’Allarme sono stati i sedici nuovi contagi esplosi in una discoteca, che ... Leggi su tpi

forzearmatenews : Coronavirus, la Sardegna chiude tutte le discoteche - scorpio66966 : RT @CiaoKarol: Raffica di contagi nelle discoteche italiane. Ragazzi state attenti! E la Sardegna le chiude: La Sardegna chiude le discotec… - Mosange : RT @CiaoKarol: Raffica di contagi nelle discoteche italiane. Ragazzi state attenti! E la Sardegna le chiude: La Sardegna chiude le discotec… - vikingur8 : RT @CiaoKarol: Raffica di contagi nelle discoteche italiane. Ragazzi state attenti! E la Sardegna le chiude: La Sardegna chiude le discotec… - BGrisafi : RT @CiaoKarol: Raffica di contagi nelle discoteche italiane. Ragazzi state attenti! E la Sardegna le chiude: La Sardegna chiude le discotec… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna chiude Discoteche, raffica di contagi da Carloforte a Marina di Pietrasanta. La Sardegna le richiude la Repubblica Coronavirus, in Sardegna stop a tutte le discoteche

Coronavirus: il governatore della Regione Sardegna Solinas non firma l’ordinanza che permetterebbe la riapertura delle discoteche. L’ultimo dpcm infatti chiude i locali fino al 7 settembre, ma lascia ...

Coronavirus, ecco il piano contro la seconda ondata: stretta discoteche, 4 gli scenari fino a Rt oltre 1.5

Coronavirus, ecco il piano del ministero Salute e dell'Iss contro l'eventuale seconda ondata di Covid 19 e il conseguente aumento dei casi: sono quattro gli scenari previsti, con una checklist messa a ...

Coronavirus: il governatore della Regione Sardegna Solinas non firma l’ordinanza che permetterebbe la riapertura delle discoteche. L’ultimo dpcm infatti chiude i locali fino al 7 settembre, ma lascia ...Coronavirus, ecco il piano del ministero Salute e dell'Iss contro l'eventuale seconda ondata di Covid 19 e il conseguente aumento dei casi: sono quattro gli scenari previsti, con una checklist messa a ...