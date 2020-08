Inghilterra, scoperta una nuova specie di dinosauro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una nuova specie di dinosauro teropode è stata rinvenuta sull’Isola di Wight. Lo studio, condotto dai paleontologi dell’Università di Southampton, suggerisce che le quattro ossa appartengono al gruppo che include il Tyrannosaurus rex e gli uccelli moderni. Il dinosauro visse nel Cretaceo, 115 milioni di anni fa, e si stima fosse lungo fino a quattro … Leggi su periodicodaily

