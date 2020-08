Infortunio Dybala, lesione muscolare: allarme per Pirlo, ecco quando tornerà (Di mercoledì 12 agosto 2020) Infortunio Dybala- Come riportato dal report dello staff medico bianconero, Dybala ha riportato una lesione muscolare, Infortunio che potrebbe costringere l’attaccante bianconero a uno stop di circa 20-30 giorni. Il numero 10 bianconero avrà modo di recuperare con calma in vista dell’inizio della prossima stagione e potrebbe recuperare parzialmente già dalle prime fasi del ritiro bianconero. Infortunio Dybala, piccolo allarme per Pirlo: da valutare anche De Ligt Come accennato, Dybala potrebbe ritornare a completa disposizione di Pirlo entro 20-30 giorni, ma non è escluso che possa recuperare tempestivamente già per le prime fasi del ritiro ... Leggi su juvedipendenza

