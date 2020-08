Incidente sulle montagne di Cuneo, morti il conducente e 5 ragazzini tra 11 e 16 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tragico Incidente nella notte a Castelmagno, in provincia di Cuneo . Una Land Rover Defender , con 9 persone a bordo, è finita fuori strada mentre percorreva la direttrice che porta al monte Crocette ... Leggi su quotidiano

infoitinterno : Incidente sulle montagne di Cuneo, morti il conducente e 5 ragazzini tra 11 e 16 anni - macrovba : RT @TgrPiemonte: +++ Tragedia sulle montagne cuneesi. Fuoristrada finisce in una scarpata, muoiono cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni. L… - ChiaraPottini : RT @TgrPiemonte: +++ Tragedia sulle montagne cuneesi. Fuoristrada finisce in una scarpata, muoiono cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni. L… - CresciniLucian1 : tragico incidente nel cuneese 5 sono morti + 4 feriti gravi Auto finisce fuori strada sulle montagne del Cuneese:… - TgrPiemonte : +++ Tragedia sulle montagne cuneesi. Fuoristrada finisce in una scarpata, muoiono cinque ragazzi tra gli 11 e i 24… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulle Incidente sulla superstrada: un'auto si ribalta, l'altra contro il guard rail BrindisiReport Incidente su lavoro: cade da balcone, muore muratore 62enne

Incidente mortale sul lavoro a Valguarnera (Enna), dove a perdere la vita e’ stato un muratore di 62 anni. L’uomo stava eseguendo un intervento su un balcone, dal quale e’ precipitato per cause in cor ...

Ponza, buttafuori morto dopo una lite Sigilli alla discoteca dove lavorava

Uno dopo l’altro continuano a sfilare davanti ai carabinieri. Sono gli amici, ma anche i colleghi di lavoro e gli stessi coinquilini di Gianmarco Pozzi. Perché l’ipotesi di un incidente a Santa Maria ...

Incidente mortale sul lavoro a Valguarnera (Enna), dove a perdere la vita e’ stato un muratore di 62 anni. L’uomo stava eseguendo un intervento su un balcone, dal quale e’ precipitato per cause in cor ...Uno dopo l’altro continuano a sfilare davanti ai carabinieri. Sono gli amici, ma anche i colleghi di lavoro e gli stessi coinquilini di Gianmarco Pozzi. Perché l’ipotesi di un incidente a Santa Maria ...