Il Festival di Sanremo resta all’Ariston: nessun cambio di location in vista per la kermesse (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Festival di Sanremo resta all’Ariston. Niente cambio di location in vista per la storica kermesse musicale: tutte le indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi da alcuni siti locali sulla possibilità di trovare un’altra struttura per l’evento non trovano riscontro nei fatti. Al momento, l’unica novità confermata per l’edizione 2021 del Festival è il cambio di date: l’appuntamento è dal 2 al 6 marzo, e non più agli inizi di febbraio come è stato negli ultimi anni. a causa dell’emergenza coronavirus. Tutte le altre ipotesi, tra cui quella di spostare Sanremo in una tensostruttura, sono quindi solo fake news. Bufale che arrivano dopo le ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Il Festival di Sanremo resta all’Ariston: nessun cambio di location in vista per la kermesse - Noovyis : (Il Festival di Sanremo resta all’Ariston: nessun cambio di location in vista per la kermesse) Playhitmusic - - FQMagazineit : Il Festival di Sanremo resta all’Ariston: nessun cambio di location in vista per la kermesse - MeanGorgeous : RT @m_muntoni: elodie: tre album consecutivi in top 10, 6 singoli in top 20, 4 numero #1 consecutive nella classifica radio, 5 dischi d’oro… - hermajestweet : E' Agosto e mi sto rivedendo le repliche del Festival di Sanremo. -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo Per la prima volta dopo 44 anni il Festival di Sanremo potrebbe non essere all’Ariston Il Fatto Quotidiano Le foto di Deborah Iurato, ex vincitrice di Amici 13

Jeremias Rodriguez è fidanzato con Deborah Togni, sui social la prima foto di coppia Dopo la fine della relazione con Soleil Sorge, il cuore di Jeremias Rodriguez batte per Deborah Togni. Il fratello ...

Gianni Morandi canta Diodato: il video in Che Vita Meravigliosa

Gianni Morandi canta Diodato e posta il video sui social. La canzone che l’artista sceglie di ricantare è Che Vita Meravigliosa del vincitore in carica del Festival di Sanremo. “11 agosto. Questa canz ...

Jeremias Rodriguez è fidanzato con Deborah Togni, sui social la prima foto di coppia Dopo la fine della relazione con Soleil Sorge, il cuore di Jeremias Rodriguez batte per Deborah Togni. Il fratello ...Gianni Morandi canta Diodato e posta il video sui social. La canzone che l’artista sceglie di ricantare è Che Vita Meravigliosa del vincitore in carica del Festival di Sanremo. “11 agosto. Questa canz ...