“Il 40% degli italiani è disposto a pagare il 20% in più pur di andare in vacanza” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Il 44% degli italiani è disposto a pagare anche il 20 per cento in più per la vacanza pur di avere accesso a servizi sostenibili. Questo è un dato chiaro emerso dalla nostra attività di ricerca”. Lo ha dichiarato Danilo Beltrante, fondatore della prima Business School “Vivere di Turismo” dedicata al Turismo Italiano, in particolare al settore extralberghiero, con sede a Firenze. Beltrante è relatore presso i più importanti eventi nazionali dedicati al turismo oltre ad essere laureato in Gestione delle Risorse Umane e Ceo di Family Apartments. “Se la spiaggia ad Agosto resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna – ha continuato Beltrante – e quello di prossimità con la ... Leggi su anteprima24

