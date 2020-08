Gioca con gli amici sul fiume Piave: 16enne muore schiacciato da un masso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un ragazzo di 16 anni, Alessio Bortuluzzi, è morto schiacciato da un grande masso sul greto del Piave in località Campo di Santa Giustina, in Veneto.Per cause al momento da stabilire il giovane stava Giocando con dei coetanei quando il masso gli è finito addosso. Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei sanitari del Suem 118 a bordo dell’elicottero che hanno cercato di stabilizzare il 16enne mentre i vigili del fuoco rimuovevano la pietra. Il personale medico, provvedendo al supporto vitale, ha quindi caricato a bordo dell’elicottero il ragazzo assieme alla mamma, accorsa nel frattempo. Trasportato all’ospedale di Belluno, il giovane è morto per la gravità delle ferite riportate.Secondo le ricostruzioni, il giovane, ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : La Azzolina gioca con plexiglas e banchi con le rotelle, le scuole cadono a pezzi. - annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - EA_FIFA_Italia : Insieme siamo più forti! Insieme siamo uniti nella vittoria. ???? Gioca con l’@Inter nello Stadio di San Siro, in e… - Marco98Rossi : @ilsaggio25 @pisto_gol Sei tu che stai sbagliando. L’Atalanta gioca con il 3-4-1-2. Quest’anno hai mai visto Gomez… - iodalmare70 : @ADeLaurentiss Ma il ministro Costa?Perché quello che gioca con i non colorati è buono solo per pulire i cessi -

Ultime Notizie dalla rete : Gioca con Italiano li porta tutti, ma si gioca con le infiltrazioni Città della Spezia Il mito del rifiuto del deal nel terzo posto di Luigi D’Alterio al Sunday Million

Nel 2020 sto giocando abi 200$/250$ circa, quindi c’è il rischio di swing grossi ma anche la possibilità di shottare grandi cifre. Però in ogni caso è diverso vincere 50k in un torneo dal buy-in di ...

Per chi viene da 1080ti, basta e avanza 3080 per sentire un boost notevole, non ha senso svenarsi

Dal link di ieri, si diceva che la 3080 potesse anche avere la full ram/BW, in questo caso le differenze diminuirebbero al 20% ALU , in game il 10%. Chiaro clickbait che io non sto più seguendo, e ved ...

