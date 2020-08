Furbetti del bonus, ecco i primi due nomi. La Lega sospende Dara e Murelli. Ora manca il 5Stelle (Di mercoledì 12 agosto 2020) Elena Murelli e Andrea Dara. Entrambi eletti tra le liste della Lega. Sono questi i primi due nomi emersi tra i deputati che hanno richiesto all’Inps il bonus destinato alle partite Iva che hanno subito un calo del fatturato per il Coronavirus. A comunicarli è stato direttamente il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari: «Pur non avendo violato alcuna legge è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione». Sempre Molinari coglie l’occasione per attaccare il presidente dell’Inps Pasquale Tridico: «È comunque incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo ... Leggi su open.online

