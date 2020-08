Dirigenti scolastici, eroi tra due mondi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Abbiamo iniziato la nostra carriera di Dirigenti scolastici dopo un difficilissimo percorso di vita, di studi, di sacrifici; a seguito di un difficilissimo con-corso ad ostacoli bandito nel novembre 2017 e conclusosi a luglio 2019. Al traguardo il concorso viene annullato. Prova preselettiva (23 luglio 2017), prova scritta (18 ottobre 2018), prova differita per i Sardi (13 dicembre 2018), causa maltempo; pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale (27 marzo 2019), “sentenza breve” di annullamento della procedura concorsuale (sentenze … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

EmanuelePigni : RT @no_alle: Numerosi presidi e dirigenti scolastici hanno già iniziato ad adattare le palestre trasformandole in aule didattiche. Finalmen… - miperdoinzayn : Inoltre i dirigenti scolastici io stessa penso siano esagerati, in alcuni casi addirittura far vedere le spalle è c… - enjoyfitnesscl1 : Genitori e insegnanti: la diffida ai dirigenti scolastici - PacificoTweet : Dirigenti scolastici in servizio nelle scuole Italiane all’estero, Udir informa #udir - DeiLaghi : RT @cislscuola: Dirigenti Scolastici, chiesto incontro urgente al Ministero su vincoli di permanenza e assunzioni @orizzontescuola @Tuttosc… -