Cuneo, incidente in auto: 5 morti, quattro hanno tra gli 11 e i 16 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tragedia in montagna, a Castelmagno, in alta Valle Grana, dove questa notte un Land Rover Defender è precipitato per oltre 100 metri in una scarpata. Le vittime sono il conducente del mezzo, un ragazzo di 24 anni, e quattro ragazzini, tutti minori, tra gli 11 e i 16 anni. Altri quattro sono rimasti feriti e due di loro sarebbero gravi. auto precipita: 5 vittime Il Land Rover Defender su cui stavano viaggiando i giovani è omologato per trasportare 9 persone e stava viaggiando sulla strada che conduce verso le grange Tibert, a 1.800 metri di quota, sopra il Santuario di San Magno, quando è precipitato in una scarpata piuttosto ripida. Appena pochi minuti fa i Vigili del Fuoco, che questa notte sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ... Leggi su thesocialpost

