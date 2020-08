Cavallo stramazza a terra e muore per il troppo caldo: scoppia la polemica sulle botticelle (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un Cavallo è deceduto all’interno della Reggia di Caserta probabilmente a causa del gran caldo. Esplodono le polemiche sull’utilizzo del calesse per i turisti Improvvisamente è stramazzato a terra senza rialzarsi più mentre stava trainando un calesse per turisti. Un Cavallo è morto in mezzo alla strada all’interno della Reggia di Caserta, secondo le prime … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

