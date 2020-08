Bonus Inps, Ubaldo Bocci si dimette da coordinatore del centrodestra a Firenze (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ubaldo Bocci si è dimesso dal ruolo di coordinatore del centrodestra in Palazzo Vecchio, a seguito delle polemiche sul Bonus di 600 euro dell'Inps. Bocci, già candidato a sindaco di Firenze contro ... Leggi su tgcom24.mediaset

mattiafeltri : Bonus Inps, sono Salvini e Di Maio che si devono dimettere - stanzaselvaggia : L’altro giorno sono tornata a casa e avevo lo stucco veneziano su tutte le pareti. L’aveva realizzato il mio commer… - fattoquotidiano : Bonus 600 euro, Morra: “Forze politiche condannano Tridico e controlli dell’Inps. Ma stiamo scherzando? Paese alla… - Marxtrixx : RT @emiliofederico1: Attento ad attaccare l’INPS caro giovane Alberto da Giussano detto il ruspa che i politici della lega che prendevano… - Rosyfree74 : RT @JCostanzo_M5S: Eh... già! Man mano che si apre il vaso di Pandora e aumentano i nomi dei consiglieri regionali e parlamentari che hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Inps

Continua la polemica sui parlamentari che hanno chiesto il bonus Inps di 600 euro destinato a Partite Iva e autonomi per fronteggiare le difficoltà economiche causate dall'emergenza coronavirus. A par ...La vicenda dei deputati che hanno percepito il bonus da 600 euro continua a sollevare un polverone. In questo momento sarebbero in corso contatti tra l'Inps e la Camera dei deputati: l'Inps avrebbe in ...