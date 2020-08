Auto esce di strada in montagna: morti il conducente 26enne e 4 ragazzi tra gli 11 ai 16 anni. Quattro feriti, due gravi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Auto fuori strada in montagna: morti 5 ragazzi. Drammatico incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Auto esce SALASSA – Auto esce di strada sulla 460, lievemente ferito il conducente (FOTO) ObiettivoNews Colpo di sonno al volante, ventenne perde il controllo dell’auto e esce di strada

Un giovane del Cossatese, poco più che ventenne, questa notte a Masserano sulla SR 142 variante biellese ha perso il controllo del proprio veicolo, molto probabilmente per un colpo di sonno, ed è usci ...

CN Motors – Auto, Facile.it: “Nel Lazio le Euro 0 sono ancora tante, oltre 360mila”

Dal 1° agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco auto laziale che non gode di ottima salute. Sec ...

