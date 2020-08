Atletica, caso doping Lysenko: dal Governo russo 5.3 milioni per pagare la multa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Ministero dello Sport russo ha deciso di finanziare la Federazione di Atletica Leggera (Rusaf), al fine di pagare la multa per il caso di doping attribuibile a Danil Lysenko, precedentemente sospeso dalle competizioni internazionali. Di seguito l’annuncio del Ministro russo Oleg Matysin, il quale ha assicurato il pagamento integrale della multa relativa al caso di doping menzionato, notificata dalla World Athletics (Wa): “Abbiamo preso una decisione senza precedenti sulla concessione di una sovvenzione alla Federazione russa di Atletica leggera per lo sviluppo dello sport, compreso il saldo del debito con World Athletics. La difesa degli interessi degli atleti russi, il ... Leggi su sportface

sportface2016 : La #Russia interviene sul caso #Lysenko - miticavaly : RT @mikelelomb: @terribile76 @stediclemente Bellerin Gosens Guerreiro... serve gente cosi'. Di gamba, resistenza atletica e buona tecnica (… - mikelelomb : @terribile76 @stediclemente Bellerin Gosens Guerreiro... serve gente cosi'. Di gamba, resistenza atletica e buona t… - Lord_Vltor : Io ne peso 70 ma so' sovrappeso ed anemico, te pari bella atletica... non è che nel caso potresti esser tu ad aiuta… - GigliV : @violanews Ma cosa dice ? Ma quando c’ era italia 90 tutti i miliardi spesi per cosa ? Per togliere la pista di atl… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica caso Atletica, cancellata la maratona di Parigi la Repubblica Maratona di Parigi definitivamente cancellata dopo due rinvii

La gara francese era in calendario per il 15 novembre, ma non si correrà a causa del Coronavirus: appuntamento spostato al prossimo anno PARIGI (Francia) - Dopo aver provato di tutto per mantenere in ...

Atletica, cancellata la maratona di Parigi

L’edizione 2020 della maratona di Parigi è stata cancellata a causa dell’emergenza coronavirus. La corsa di 42 km e 195 metri inizialmente prevista per il 5 aprile era stata rimandata prima al 18 otto ...

La gara francese era in calendario per il 15 novembre, ma non si correrà a causa del Coronavirus: appuntamento spostato al prossimo anno PARIGI (Francia) - Dopo aver provato di tutto per mantenere in ...L’edizione 2020 della maratona di Parigi è stata cancellata a causa dell’emergenza coronavirus. La corsa di 42 km e 195 metri inizialmente prevista per il 5 aprile era stata rimandata prima al 18 otto ...