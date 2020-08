Arriva il voto su Rousseau per aprire all'accordo Raggi-Pd. Ma i grillini mugugnano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un voto per dare un'altra chance a Virginia Raggi e, soprattutto, per non chiudere le porte a una difficile (ma non impossibile) alleanza con il Partito democratico. Dopo l'annuncio della sindaca di Roma di voler correre per un secondo mandato da prima cittadini, il MoVimento 5 Stelle chiama al voto i suoi iscritti per mettere in discussione (ma solo per i Comuni) due tra i punti fondanti della sua politica: il limite dei due mandati e il no alle alleanze con i partiti tradizionali. Dall'esito della consultazione dipende il definitivo via libera alla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma, che è ancora al primo mandato alla guida della Capitale ma aveva già alle spalle una consiliatura in Assemblea Capitolina. Dalle ore 12 di domani alle ore 12 di venerdì 14 agosto sulla piattaforma ... Leggi su iltempo

