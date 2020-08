Ambiente, Goletta verde: 1 punto ogni 3 oltre i limiti di legge sulle coste (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bilancio critico per le due Golette di LegAmbiente, Goletta verde e Goletta dei laghi, che quest’estate hanno monitorato per più di un mese lo stato di salute del mare e dei laghi italiani. A parlar chiaro sono i dati raccolti dall’associazione ambientalista: 361 i punti totali campionati in 18 regioni e 28 laghi italiani con 1 punto ogni 3 risultato oltre i limiti di legge lungo le coste e 1 su 4 nei laghi. La mala depurazione che resta il principale nemico del mare e delle acque interne. Le criticità maggiori sono state prevalentemente riscontrate sul versante costiero tirrenico, a ridosso delle foci di fiumi, rii e canali che, sfociando in mare, portano con sé cariche ... Leggi su meteoweb.eu

