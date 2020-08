Amaurys Perez oggi è allenatore di pallanuoto e vive a Bologna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Che fine ha fatto Amaurys Perez? Il cubano è tornato nel mondo della pallanuoto dopo le brevi incursioni in televisione. L’ultima apparizione risale al 2018, quando ha partecipato all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. oggi il 44enne è diventato il nuovo allenatore della De Akker Bologna, come spiegato in una intervista rilasciata a Novella 2000. … L'articolo Amaurys Perez oggi è allenatore di pallanuoto e vive a Bologna proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Amaurys Perez Che fine ha fatto Amaurys Perez? Cosa fa oggi dopo L'Isola dei... LettoQuotidiano Amaurys Perez oggi è allenatore di pallanuoto e vive a Bologna

Che fine ha fatto Amaurys Perez? Il cubano è tornato nel mondo della pallanuoto dopo le brevi incursioni in televisione. L’ultima apparizione risale al 2018, quando ha partecipato all’Isola dei Famosi ...

La De Akker si muove col giovane Boggiano e il bresciano Guerrato

di Filippo MazzoniSquadra praticamente fatta, manca solo la ciliegina sulla torta. Con l’arrivo, sull’asse Savona-Bologna, del giovane Giorgio Boggiano la De Akker ha quasi completato l’organico che p ...

Che fine ha fatto Amaurys Perez? Il cubano è tornato nel mondo della pallanuoto dopo le brevi incursioni in televisione. L’ultima apparizione risale al 2018, quando ha partecipato all’Isola dei Famosi ...di Filippo MazzoniSquadra praticamente fatta, manca solo la ciliegina sulla torta. Con l’arrivo, sull’asse Savona-Bologna, del giovane Giorgio Boggiano la De Akker ha quasi completato l’organico che p ...