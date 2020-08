Allarme nella Bassa Bresciana, quattro milioni di api morte in due giorni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Brescia, 12 agosto 2020 - Sarebbero almeno quattro milioni le api morte in soli due giorni nel Bassa Bresciana secondo Coldiretti Brescia in una fascia di territorio di circa 6 km, compresa tra le ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Allarme nella Legambiente, allarme inquinamento: la mala depurazione minaccia i mari e i laghi italiani Il Sole 24 ORE Tragedia notturna a Castelmagno: fuoristrada in una scarpata, morti 24enne e 4 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni

CUNEO CRONACA - Un’allegra serata a guardare le stelle si è trasformata in tragedia nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto in Valle Grana sulla via che da Castelmagno porta al Fauniera. L’al ...

In Cadore e Comelico allarme per le martore. Sempre più automobili danneggiate di notte

Le martore stanno diventando un incubo. Sgranocchiano i tubi di plastica delle automobili fino a metterle fuori uso, causando danni notevoli ed anche rischi per chi si mette alla guida senza essersi a ...

