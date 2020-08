Alitalia, ancora polemica sul servizio bagagli a Linate (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milano, 12 agosto 2020 - Prosegue la polemica tra Alitalia e i lavoratori di Airport Handling sul servizio di movimentazione dei bagagli nell'aeroporto di Linate. Secondo i dipendenti della società di ... Leggi su ilgiorno

Maxitaly69 : E spunta l'inghippo... si tratta di un volo pagato con quota parte (lorsignori mi avanzerebbero ancora 150 €) di un… - egalloni : @MarcoCantamessa Se Alitalia riesce ancora a volare il milano roma faranno il tunnel ne raddoppieranno i traghetti - patlidonni : @luigidimaio Infatti non c'è niente da nascondere..... legittimamente ineleganti questo 5 deputati. Tutto qui. Io i… - Rossana_81 : @carlo_taormina Mio marito, tecnico di Alitalia,ha lavorato senza stop,in piena pandemia,per garantire il culo a tu… - gioliperni : Ovviamente, non è successo nulla e non ho ancora potuto acquistare il bagaglio...@Alitalia qual è il segreto per ra… -