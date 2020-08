Wta Praga 2020, Giorgi rimonta ed elimina l’ucraina Kostyuk in tre set (Di martedì 11 agosto 2020) Nel primo turno del torneo Wta di Praga 2020, l’azzurra Camila Giorgi supera in tre set 4-6, 6-2, 7-6(4) l’ucraina Marta Kostyuk, dopo una fenomenale rimonta chiusa al tie-break del decisivo terzo set. Ora al secondo turno la tennista italiana incontrerà la belga Elise Mertens che, questa mattina, ha eliminato Jasmine Paolini. Dopo i primi due game un po’ in sordina, l’incontro inizia a regalare delle grandi emozioni, con l’azzurra che sfiora il primo break di giornata, ma nel game successivo è l’ucraina ad andare in vantaggio. La risposta della tennista marchigiana non si fa attendere: contro-break immediato e tutto da rifare per la sua avversaria. Nuovo assalto vincente della numero 140 del mondo, a cui segue un’altra grande ... Leggi su sportface

