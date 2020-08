Virginia Raggi: “Mi ricandido per dialogare con la sinistra” (Di martedì 11 agosto 2020) L’attuale sindaco di Roma svela le motivazioni che l’hanno indotta a presentare la candidatura per le prossime elezioni. “Bisogna completare un percorso. In cinque anni non si può cambiare Roma, ma si può invertire la rotta”, dichiara Virginia Raggi. La notizia è arrivata ieri sera e ha creato un po’ di sorpresa nell’ambiente della politica … L'articolo Virginia Raggi: “Mi ricandido per dialogare con la sinistra” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - AndreaMarango20 : RT @DeShindig: Appresa dai giornali la notizia che Virginia Raggi intende ricandidarsi, 2 autobus buddisti si danno fuoco in segno di prote… - ManekiStra : 'Nun se ricandida, se ripropone!' [cit.] -