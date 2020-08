Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 07:30 (Di martedì 11 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2020 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO E DALLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA SEGNASLIAMO TUTTAVIA FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE. IL TRATTO SARA CHIUSO FINO AL 14 AGOSTO PER CHI TRASITA SULLA FLAMINIA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALL’ALTEZZA DI RIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 Roma- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE ... Leggi su romadailynews

