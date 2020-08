Varapodio, sindaco indagato per la gestione del centro migranti (Di martedì 11 agosto 2020) Tra le accuse al sindaco ci sarebbero: truffa ai danni dello Stato e peculato. Il centro per migranti era un vero e proprio “centro di illecito guadagno e di cointeressi”. Un consolidamento dei rapporti personali e professionali dei gestori, in particolare del sindaco, grazie al rafforzamento della sua influenza politica nel territorio. Un danno molto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

