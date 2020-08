Va a un funerale e poi scopre di avere il Covid: 200 tamponi in un paese in provincia di Rieti (Di martedì 11 agosto 2020) Duecento persone riunite per il funerale di un ragazzo morto in un incidente stradale: ma uno di loro è risultato positivo al coronavirus. È accaduto a Poggio Bustone, paese in provincia di Rieti famoso per aver dato i natali a Lucio Battisti. La Asl ha annunciato misure di contenimento per i 200 partecipanti alla funzione: tutti in isolamento e tamponi a tappeto. “All’esito di apposite interviste svolte con l’interessato – fa sapere una nota della Asl reatina – l’Azienda sanitaria ha individuato i soggetti residenti venuti in contatto con il contagiato, sottoponendoli alla misura dell’isolamento contumaciale”. La funzione funebre si è svolta all’aperto, lo scorso 2 agosto. Una settimana dopo, il 9, il risultato del test ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

Paolo_Bargiggia : Senti un'intervista qualsiasi di Conte: aria da funerale e cadavere ancora caldo; poi senti Handanovic: idem con pa… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Va a un funerale e poi scopre di avere il Covid: 200 tamponi in un paese in provincia di Rieti - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Va a un funerale e poi scopre di avere il Covid: 200 tamponi in un paese in provincia di Rieti - jokervilma : RT @fattoquotidiano: Va a un funerale e poi scopre di avere il Covid: 200 tamponi in un paese in provincia di Rieti - fattoquotidiano : Va a un funerale e poi scopre di avere il Covid: 200 tamponi in un paese in provincia di Rieti -

Ultime Notizie dalla rete : funerale poi Va a un funerale e poi scopre di avere il Covid: 200 tamponi in un paese in provincia di Rieti Il Fatto Quotidiano Le "spa" per i bambini degli ex ufficiali nazisti. Quelle stanze dell'orrore

In Germania è stato appena mandato in onda un documentario-choc sugli ex nazisti che avrebbero gestito per decenni spa per minori, dove questi ultimi venivano seviziati e abusati. L'inchiesta televisi ...

Trentacinque anni fa la tragedia di Stava: 14 brianzoli tra i 268 morti sotto il fango

Alle 12.22 del 19 luglio 1985 gli argini di un bacino di estrazione si rompono e scaricano 180mila metri cubi di fango sull’abitato di Stava, alla velocità di 90 chilometri orari, 25 metri al secondo.

In Germania è stato appena mandato in onda un documentario-choc sugli ex nazisti che avrebbero gestito per decenni spa per minori, dove questi ultimi venivano seviziati e abusati. L'inchiesta televisi ...Alle 12.22 del 19 luglio 1985 gli argini di un bacino di estrazione si rompono e scaricano 180mila metri cubi di fango sull’abitato di Stava, alla velocità di 90 chilometri orari, 25 metri al secondo.