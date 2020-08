Treni e controlli La tecnologia riduce i ritardi (Di martedì 11 agosto 2020) Più tecnologia, meno ritardi e più sicurezza sulla linea ferroviaria Lecco"Como. Alla stazione di Molteno è stato infatti attivato un nuovo apparato centrale computerizzato per la gestione e il ... Leggi su ilgiorno

SergiOmbretta : @robersperanza #trenitalia Che vergogna! Sui treni regionali no distanziamento no mascherine. Nessuno che controlli… - FerrovieInfo : ?? Chiesta l’archiviazione per i vertici dell’ANSF. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Pioltello #10agosto ?? - babonza77 : @RegLombardia Ma perché @TrenordOfficial non si rende conto che è necessario il distanziamento ??? Meglio salvaguar… - igorbrickil5S : RT @Nutizieri: Stazioni e treni, esodo estivo turbolento: aggredisce gli agenti che gli chiedono di indossare la mascherina - Nutizieri : Stazioni e treni, esodo estivo turbolento: aggredisce gli agenti che gli chiedono di indossare la mascherina… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni controlli Treni e controlli, la tecnologia riduce i ritardi IL GIORNO L'Aquila, auto piomba sui binari: il treno con 50 passeggeri frena all'ultimo istante

Strage sfiorata questa notte a Celano (L'Aquila). Il conducente di un'auto ha perso il controllo della sua Fiat Idea che è piombata sulla ferrovia sottostrante la strada. Il quel momento stava arrivan ...

Auto piomba sui binari: si ferma all'ultimo secondo il treno con a bordo 50 passeggeri

Strage sfiorata questa notte a Celano (L'Aquila). Il conducente di un'auto ha perso il controllo della sua Fiat Idea che è piombata sulla ferrovia sottostrante la strada. Il quel momento stava arrivan ...

Strage sfiorata questa notte a Celano (L'Aquila). Il conducente di un'auto ha perso il controllo della sua Fiat Idea che è piombata sulla ferrovia sottostrante la strada. Il quel momento stava arrivan ...Strage sfiorata questa notte a Celano (L'Aquila). Il conducente di un'auto ha perso il controllo della sua Fiat Idea che è piombata sulla ferrovia sottostrante la strada. Il quel momento stava arrivan ...