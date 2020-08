Raggi rompe le regole. Sfida per il Movimento e problema per Conte (Di martedì 11 agosto 2020) Il co-fondatore e garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e l’ex «capo politico» Luigi Di Maio accolgono con favore il passo avanti di Virginia Raggi per un secondo mandato da sindaca di Roma. Ancora una volta Raggi si trova nel mezzo di una congiuntura astrale indipendente dalla propria volontà ma destinata a cambiare le sorti del M5S e quindi di rimando gli equilibri politici nazionali. Nel corso degli ultimi quattro anni, spesso la sindaca è apparsa debole e poco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : Roma, Raggi accelera la ricandidatura e rompe i piani di chi cercava dialogo Pd-M5s. Ora i dem alla ricerca di un b… - marino29b : RT @spinax64: Zinga e Orlando in cerca di un “volontario” da sacrificare che si immoli contro VIRGINIA. Per loro non contano programmi o id… - StefanoIncocci2 : @Maxtom49 @danyluce1 Ma brutto cretino, che caxxo ne sai di Roma tu che sei Veneto? Ma invece de rompe er caxxo a n… - caterin40283689 : RT @TroianoMassimo1: C’è un proverbio che dice “Non fare i conti senza l’oste”. Ebbene, in questo caso #Zingaretti ha sbagliato i calcoli… - cougar472 : RT @TroianoMassimo1: C’è un proverbio che dice “Non fare i conti senza l’oste”. Ebbene, in questo caso #Zingaretti ha sbagliato i calcoli… -