Pordenone Blues Festival dal 2 al 5 settembre (Di martedì 11 agosto 2020) L’estate continua con i live targati Pordenone Blues Festival, la rassegna di musica Blues tra le più conosciute in Italia, con 28 anni di attività e una consolidata importanza per il turismo del territorio: giovedì 3 settembre si esibiranno J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS (data unica in Italia), venerdì 4 settembre doppio appuntamento con BOOGIE BOMBERS e BUD SPENCER Blues EXPLOSION; sabato 5 settembre sarà la volta di ENRI ZAVALLONI QUINTET e di JAY NAMOR AND ELECTRIFIED. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in Piazza XX settembre. 4 giorni di musica, spettacolo, divertimento all’insegna del ... Leggi su udine20

Parco San Valentino, bando per la gestione del bar

PORDENONE Il Comune cerca un gestore per il bar dell'ex cartiera Galvani, all'interno del Parco di San Valentino, e per questo ha pubblicato una manifestazione d'interesse. Il parco è stato riqualific ...

