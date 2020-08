Patrick Zaki a sei mesi dall'arresto si rinnova la richiesta di scarcerazione (Di martedì 11 agosto 2020) L'8 agosto sono passati sei mesi che Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, è privato della sua libertà. Fermato il 7 febbraio all'aeroporto del Cairo, dov'era arrivato dal capoluogo dell'Emilia-Romagna per un breve soggiorno presso la sua famiglia, dopo lunghe ore di sparizione forzata Patrick è comparso il giorno dopo negli uffici della procura della città di Mansoura. È stato poi posto in detenzione preventiva, dapprima a Mansoura e poi nella famigerata prigione di (...) - Attualità / Carcere, , Rapimento, E - il mensile, Patrick George Zaky Leggi su feedproxy.google

Il Circolo del Partito Democratico di San Vito Lo Capo ha presentato al sindaco del Comune di San Vito Lo Capo, la richiesta di conferimento, come atto simbolico, della “cittadinanza onoraria” a Patri ...

Per rafforzare la campagna che vuole ottenere la scarcerazione di Patrick, Amnesty International ha pensato di dover marcare un giorno del calendario: il giorno del suo arresto formale, avvenuto l’8 f ...

