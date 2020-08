Nikolai Danielsen: età, altezza, peso. Chi è il modello ‘di Emma Marrone’ (Di martedì 11 agosto 2020) Nikolai Danielsen è balzato alle cronache rosa per la paparazzata in compagnia di Emma Marrone. Nelle scorse ore la bomba di gossip è stata sganciata da ‘Giornalettismo’, che ha parlato del fidanzamento dell’artista salentina con il bel Danielsen. I due sono stati immortalati insieme nella capitale Roma, precisamente al Colosseo, per una visita guidata. “Emma ritrova l’amore. – si legge su Giornalettismo – Una gita al Parco Colosseo indossando la mascherina, assieme alla sua manager, la guida e con un amore ritrovato. Emma Marrone è stata sorpresa di nuovo con il modello Nikolai Danielsen, con il quale lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e poi a Formentera. A ... Leggi su caffeinamagazine

CheDonnait : #EmmaMarrone beccata con un nuovo amore #emma - infoitcultura : 'Nuovo amore!'. Emma Marrone paparazzata in strada con Nikolai Danielsen. Il gossip impazza - Susannagr17 : Emma Marrone di nuovo con Nikolai Danielsen: il possibile ritorno di fiamma – DiLei - infoitcultura : Emma Marrone innamorata: ritorno di fiamma con l’ex Nikolai Danielsen - infoitcultura : Emma Marrone di nuovo con Nikolai Danielsen: il possibile ritorno di fiamma -