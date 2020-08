NBA 2019/2020: le classifiche aggiornate delle due conference (Di martedì 11 agosto 2020) Le classifiche della regular season NBA 2019/2020. Si riparte con il basket a stelle e strisce, pronto a tuffarsi in una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni dopo la vittoria dell’anello dei Toronto Raptors. Tanti sono stati i cambiamenti avvenuti nella free agency, soprattutto all’ombra di Los Angeles: Anthony Davis è approdato al fianco di LeBron James ai Lakers, Kawhi Leonard e Paul George hanno scelto invece la via dei Clippers. I Golden State Warriors trainati da Stephen Curry dovranno fare i conti con l’infortunio di Klay Thompson e gli Houston Rockets dovranno trovare la quadra tra James Harden e Russell Westbrook. Sulla costa orientale i Milwaukee Bucks dell’MVP in carica Giannis Antetokounmpo sembrano i favoriti insieme ai Philadelphia 76ers, ma attenzione ai ... Leggi su sportface

A documentare il prestigio del suo arrivo concorre prima di tutto un particolare: i suoi trascorsi nella NBA. Quello di Rodney O’Keith Purvis sotto le mura di Bergamo non è propriamente un arrivo qual ...

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta statunitense Nick Perkins, centro mancino di 203 cm per 113 kg. Nato a Saginaw e cresciuto a Ypsilanti, n ...

A documentare il prestigio del suo arrivo concorre prima di tutto un particolare: i suoi trascorsi nella NBA. Quello di Rodney O'Keith Purvis sotto le mura di Bergamo non è propriamente un arrivo qual ...