Morgan per la casa di Giuseppe Verdi: “Da oggi inizia la mia battaglia” (Di martedì 11 agosto 2020) "Questo Paese non ha un bel rapporto con le case degli artisti", scrive Morgan sui social. Il pensiero non può che andare ai recenti fatti inerenti la sua stessa casa-museo. "A quelli vivi le distrugge direttamente, a quelli morti lascia che il tempo le faccia cadere a pezzi, come ad esempio sta accadendo alla casa di Giuseppe Verdi", scrive sul suo sito ufficiale annunciando l'avvio di una sua personale battaglia affinché lo Stato salvi il patrimonio del musicista. "Un patrimonio, un museo, uno dei pochi luoghi integralmente conservati in ogni dettaglio, a tal punto che nelle stanze si respira il profumo della storia, e dell’arte, dove olezza tiepida e molle l’aura dolce del suol natal. Ma questo non va bene. Facciamo qualcosa. Leviamo la voce", continua ... Leggi su optimagazine

VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: L'#11agosto 1919 moriva #AndrewCarnegie. Nel 1865 fondò la C. Steel Company, colosso siderurgico e divenne uno degli uo… - mariobianchi18 : L'#11agosto 1919 moriva #AndrewCarnegie. Nel 1865 fondò la C. Steel Company, colosso siderurgico e divenne uno degl… - RaffaellaDani : RT @IlConsumista: @intuslegens Il @Mov5Stelle nato dalle finanze della city di Londra e pompato dalla JP Morgan per anni. Poi lasciati libe… - ALASINIS7RA : RT @IlConsumista: @intuslegens Il @Mov5Stelle nato dalle finanze della city di Londra e pompato dalla JP Morgan per anni. Poi lasciati libe… - Meta_Morgan : RT @VILLAVERDImuseo: Morgan a Villa Verdi per aiutarci a salvare il museo -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan per Morgan per la casa di Giuseppe Verdi: “Da oggi inizia la mia battaglia” OptiMagazine Roma, le prime mosse di Friedkin per gestire la transizione

La Roma sta per cambiare proprietario. A giorni infatti ci sarà il closing che sancirà il passaggio di mano del club giallorosso. Dopo una lunga trattativa Dan Friedkin e James Pallotta hanno trovato ...

Calciomercato Roma, per il direttore sportivo spunta il nome di Ausilio

Il 17 agosto la Roma dovrà passare, definitivamente, all’imprenditore americano Dan Friedkin. Guido Fienga rimarrà nel club: sarà il nuovo ad. Il 17 agosto dovrebbe essere il grande giorno di Dan Frie ...

La Roma sta per cambiare proprietario. A giorni infatti ci sarà il closing che sancirà il passaggio di mano del club giallorosso. Dopo una lunga trattativa Dan Friedkin e James Pallotta hanno trovato ...Il 17 agosto la Roma dovrà passare, definitivamente, all’imprenditore americano Dan Friedkin. Guido Fienga rimarrà nel club: sarà il nuovo ad. Il 17 agosto dovrebbe essere il grande giorno di Dan Frie ...