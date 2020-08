Milano, Hu supera Rossi: è il cognome più diffuso (Di martedì 11 agosto 2020) Il cognome cinese “Hu” è diventato il più diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine e dunque anche nella classifica totale. Lo ha comunicato l’Anagrafe del capoluogo lombardo, secondo la quale a metà del 2020 la novità più rilevante e che il cognome Hu supera Rossi nella graduatoria femminile, con 2.210 contro 2.133. Per quanto riguarda i maschi, il sorpasso era avvenuto da tempo e il conto è di 2.454 Hu contro 1.873 Rossi. Il totale è così di 4.664 Hu e 4.006 Rossi. Al terzo posto figura il cognome Colombo (1.543 maschi e 1.832 femmine, totale 3.375), al quarto Ferrari (1.506 maschi e 1.720 femmine, totale 3.226). Ad oggi la città ... Leggi su tpi

Il cognome cinese "Hu" è diventato il più diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine ... secondo la quale a metà del 2020 la novità più rilevante e che il cognome Hu supera ...