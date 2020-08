Grandi affari per gli hacker con le grandi aziende (Di martedì 11 agosto 2020) Il fatto che il cyber crime paghi e anche piuttosto bene è noto da tempo. Tuttavia negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento nelle modalità operative dei delinquenti e le cronache più recenti lo dimostrano ampiamente. Fonti piuttosto attendibili sostengono che Garmin abbia pagato 10 milioni di dollari per riavere il controllo dei sui sistemi, mentre l'operatore di viaggi CWT (ex Carlson Wagon Lits) ne avrebbe versati 4,5. In entrambi i casi le aziende sono state colpite da ransomware e mentre sto scrivendo Canon si trova alle prese con una situazione analoga. Se guardiamo a quello che in termini informatici è un passato remoto, diciamo dieci anni, non fatichiamo a renderci conto come i criminali abbiamo progressivamente cambiato approccio. All'epoca i ransomware venivano distribuiti attraverso massicce campagne di phishing con ... Leggi su panorama

