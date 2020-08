Furbetti del bonus o del referendum? (Di martedì 11 agosto 2020) Ma quanti sono i Furbetti nella tristissima vicenda del bonus da 600 euro ottenuto da alcuni deputati? I furbi sono solo questi cinque accattoni o c'è anche qualcun altro? La fine non è ancora nota, ... Leggi su quotidiano

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - LucillaMasini : Se sei triste perché ti prendi le colpe degli altri, pensa ai commercialisti dei furbetti del bonus da 600€.… - sognoreal2 : RT @ultimenotizie: Tra i furbetti del #bonus600euro spuntano in Veneto i big della #Lega: il vicepresidente della giunta regionale Forcolin… -