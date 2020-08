Dj morta: inchiesta per omicidio e sequestro ma senza indagati (Di martedì 11 agosto 2020) Si infittisce il giallo sulla morte di Viviana Parisi, la dj ritrovata senza vita nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. E' iniziata nel pomeriggio l'autopsia sul cadavere della donna, mentre ... Leggi su tg.la7

GioFrazzica : Patti, Dj morta: inchiesta per omicidio e sequestro senza indagati - infoitinterno : Viviana morta e il piccolo Gioele scomparso, il pm: «Chi ha visto qualcosa parli». Inchiesta per omicidio e sequest… - zazoomblog : Merine: 22enne trovata morta in casa Inchiesta della procura di Lecce - #Merine: #22enne #trovata #morta - NoiNotizie : Merine (#Lecce): 22enne trovata morta in casa, inchiesta - infoitinterno : Sassari, ragazza di 25 anni trovata morta in casa: la Procura apre un'inchiesta -