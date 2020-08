Covid, i tamponi si possono prenotare via email (Di martedì 11 agosto 2020) ... mentre per quanto riguarda invece i "drive through" della provincia di Livorno l'indirizzo email a cui scrivere è prenotazionitamponi.livorno@uslnordovest.toscana.it. Nella email occorre indicare ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Covid tamponi Coronavirus, Regione Lazio: tamponi per i rientri da Malta Croazia e Spagna Il Messaggero Coronavirus, i tamponi si possono prenotare via email nei 12 ambulatori “drive through” dell’Azienda Asl Toscana nord ovest

Sono 12 gli ambulatori “drive through” in tutto il territorio della Azienda USL Toscana nord ovest presso i quali prenotare, a pagamento, un tampone orofaringeo per testare la propria positività o ...

Coronavirus, scoperti 20 nuovi casi su quasi 2mila tamponi

Sono venti i nuovi casi di Coronavirus scoperti in Puglia nelle ultime 24 ore. Sei in provincia di Lecce. La situazione, assicurano, è sotto controllo. È aumentato, negli ultimi giorni, il numero dei ...

