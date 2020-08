Covid dopo i viaggi della Maturità: in Puglia salgono a 13 i ragazzi positivi dopo le ferie in Grecia e a Malta (Di martedì 11 agosto 2020) Il focolaio più preoccupante in Salento dove sono diventati 7 i casi su una comitiva di 10 ragazzi. Il caso di Giovinazzo: 6 contagi al ritorno dal viaggio Leggi su repubblica

matteorenzi : Esattamente un anno dopo l’intervista al Corriere su Salvini e il Papeete sono tornato... sul luogo del delitto. Un… - CarloStagnaro : Il Governo crede che dopo il #Covid tutto tornerà come prima. Per questo vuole pietrificare l'economia. Su… - HuffPostItalia : 19enni positivi al Covid dopo vacanza a Corfu: 'Solo noi con la mascherina, l'abbiamo tolta' - cronaca_news : Covid dopo i viaggi della Maturità: in Puglia salgono a 13 i ragazzi positivi dopo le ferie in Grecia e a Malta… - rep_bari : Covid dopo i viaggi della Maturità: in Puglia salgono a 13 i ragazzi positivi dopo le ferie in Grecia e a Malta [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dopo "Ripartire dopo il Covid, storie di sport". Il 2 settembre in Piazza Maggiore spettacolo sotto le stelle per dire grazie a medici e infermieri Regione Emilia Romagna Massimo Giletti sotto scorta da due settimane dopo le minacce del boss Graviano

Massimo Giletti vive sotto scorta dei Carabinieri già da due settimane dopo l’intercettazione ambientale delle parole del boss mafioso Filippo Graviano, anticipata da Repubblica: «Il ministro fa il la ...

BORSA TOKYO-Miglior rialzo giornaliero in 1 settimana su speranze stimolo Usa

TOKYO, 11 agosto (Reuters) - La borsa di Tokyo archivia il miglior guadagno giornaliero in una settimana, sulle speranze di ulteriori misure di stimolo fiscale negli Stati Uniti per sostenere la prima ...

Massimo Giletti vive sotto scorta dei Carabinieri già da due settimane dopo l’intercettazione ambientale delle parole del boss mafioso Filippo Graviano, anticipata da Repubblica: «Il ministro fa il la ...TOKYO, 11 agosto (Reuters) - La borsa di Tokyo archivia il miglior guadagno giornaliero in una settimana, sulle speranze di ulteriori misure di stimolo fiscale negli Stati Uniti per sostenere la prima ...