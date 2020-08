Conte vara la sua Fase 2: si chiama Olivia (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo due anni dietro le quinte, la compagna del premier sempre più presente. Gli esperti: cambia la strategia di comunicazione. Leggi su quotidiano

infoitinterno : Conte vara la sua Fase 2: si chiama Olivia - massimof : RT @orfakappa: #DecretoAgosto - Il Governo vara il fondo casalinghe, che però vale circa 40 centesimi a testa. Adesso si che sono veramente… - ObamoliniB : RT @orfakappa: #DecretoAgosto - Il Governo vara il fondo casalinghe, che però vale circa 40 centesimi a testa. Adesso si che sono veramente… - orfakappa : #DecretoAgosto - Il Governo vara il fondo casalinghe, che però vale circa 40 centesimi a testa. Adesso si che sono… - RobItalexit : RT @giuliramone: Nel giorno del suo compleanno #Conte vara l'ennesimo #dpcm dove prolunga l'obbligo della #mascherina e il distanziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte vara

Quotidiano.net

L'Inter di Antonio Conte gioca una partita gagliarda, di qualità e di quantità contro il Bayer Leverkusen e stacca meritatamente il pass per le semifinali di Europa League. I nerazzurri hanno piegato ...Mentre Conte insiste per mantenere lo stato d’emergenza e qualcuno sospetta che il Governo distribuisca migranti infetti in giro per l’Italia, soprattutto nelle regioni amministrate dal centrodestra, ...