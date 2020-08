Bimbo lasciato in auto, muore a 3 anni per il caldo: genitori accusati di omicidio (Di martedì 11 agosto 2020) Due giovanissimi genitori sono stati accusati di omicidio dopo che il loro Bimbo è morto in auto a causa del caldo. Ancora un Bimbo è morto nelle scorse ore negli Usa dopo essere stato lasciato in auto dai genitori. Si tratta del quindicesimo caso letale di negligenza di questo tipo avvenuta negli Stati Uniti dall’inizio … Leggi su viagginews

