BBC criticata per un video sui migranti: "È il giornalismo più disgustoso" (Di martedì 11 agosto 2020) BBC Breakfast ha condiviso un video in cui il giornalista Simon Jones descrive in diretta il passaggio di alcuni migranti nel Canale della Manica. Nelle scorse ore la BBC È stata oggetto di numerose critiche per via di un servizio trasmesso in diretta dal Canale della Manica. Il video ritrae l'inviato Simon Jones mentre descrive in diretta il passaggio di un barchino di fortuna carico di migranti, intenti a raggiungere le coste inglesi. Come si può vedere dalle immagini e come confermato dallo stesso giornalista presente sul posto, le persone che si trovano a bordo della barca tentano di buttare fuori più acqua possibile attraverso un piccolo contenitore di plastica, alleggerendo quindi il peso dell'imbarcazione che altrimenti rischierebbe di affondare. I ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : BBC criticata BBC criticata per un video sui migranti: "È il giornalismo più disgustoso" Movieplayer.it BBC criticata per un video sui migranti: "È il giornalismo più disgustoso"

BBC Breakfast ha condiviso un video in cui il giornalista Simon Jones descrive in diretta il passaggio di alcuni migranti nel Canale della Manica. Nelle scorse ore la BBC è stata oggetto di numerose c ...

BBC Breakfast ha condiviso un video in cui il giornalista Simon Jones descrive in diretta il passaggio di alcuni migranti nel Canale della Manica. Nelle scorse ore la BBC è stata oggetto di numerose c ...