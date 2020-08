Addio ad Alberto Bauli, il re del pandoro (Di martedì 11 agosto 2020) Avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre. Per oltre 25 anni è stato presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Morto Alberto Bauli: addio al re del pandoro di Verona - LaStampa : Avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre. Per oltre 25 anni è stato presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922… - LaStampa : Addio ad Alberto Bauli, il re del pandoro - Sulituan78 : RT @carettamc11: addio ad #AlbertoBauli, figlio di Ruggero #Bauli, fondatore dell'omonimo gruppo dolciario veronese, leader in Italia e in… - alberto_pilotto : RT @ilGatt0Pardo: In un solo giorno: Morto Alberto Bauli, re del pandoro. Addio al cavalier Pernigotti, nipote del fondatore dell'azienda d… -