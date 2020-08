A una settimana dall’esplosione, cortei a Beirut “per una nuova Nazione” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA – “Le dimissioni del premier Diab e del suo governo sono una cosa positiva: eravamo contrari sin dalla sua nomina, a gennaio scorso, perché a dargli l’incarico sono state quelle stesse forze politiche che ci hanno portato a questa crisi. Avevamo comunque deciso di dargli tempo, ma si è dimostrato incapace di resistere al sistema di regime che lo ha messo su quella poltrona. Per questo oggi pomeriggio torneremo a manifestare: chiediamo ‘Bidayat al-watan’, cioè un nuovo inizio per la nazione, come recita il nostro slogan”. Samer Makarem è uno degli organizzatori dei cortei che stanno avendo luogo a Beirut negli ultimi giorni. Il movimento di protesta ha ripreso vigore in seguito all’esplosione al porto della capitale il 4 agosto scorso, un incidente che le autorità hanno attribuito a un magazzino incustodito, dove da anni erano stipate tonnellate di nitrato di ammonio. L’agenzia Dire ha intervistato Makarem a una settimana esatta da quell’esplosione, in cui sono rimaste uccise 150 persone, mentre i feriti avrebbero superato quota 6.000. Ieri, sull’onda delle proteste popolari, il premier Hassan Diab si è dimesso, sensa tuttavia annunciare nuove elezioni. “Era prevedibile- commenta l’attivista- per questo oggi torniamo a manifestare nei pressi del porto. Vogliamo la totale uscita di scena di questa classe politica”. Il rischio secondo l’attivista, è il meccanismo della porta girevole: “i vecchi nomi escono da un lato per rientrare dall’altro, gettando la responsabilità dei problemi sugli altri. Noi vogliamo volti nuovi”. Leggi su dire

