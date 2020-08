3 casi positivi al Castello del "Boss delle Cerimonie": chiusa preventivamente La Sonrisa (Di martedì 11 agosto 2020) Emergono tre casi positivi al Covid-19 e chiude in via preventiva La Sonrisa, il ristorante diventato famoso grazie al programma televisivo “Il Boss delle Cerimonie”. Nella mattinata di ieri, 10 agosto, Ilaria Abbagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate (Napoli), comune dove ha sede il locale, ha firmato la richiesta dell’Asl di chiudere La Sonrisa in via precauzionale. A riportarlo è il quotidiano locale Metropolis. I tre casi farebbero parte dello staff e riguarderebbero persone appartenenti allo stesso nucleo familiare: tutti sarebbero in buone condizioni di salute. Effettuati subito controlli sul resto del personale e iniziata la ricerca delle persone che hanno frequentato il ... Leggi su huffingtonpost

