Zelo, tentano di rubare la spesa dall'auto: ladri messi in fuga da un testimone (Di lunedì 10 agosto 2020) Zelo Buon Persico, Lodi,, 10 agosto 2020 - Mette la spesa in auto e si allontana per riconsegnare il carrello ma tre malfattori se ne accorgono e tentano di saccheggiare l'abitacolo. E' successo oggi, ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Zelo tentano Zelo, tentano di rubare la spesa dall'auto: ladri messi in fuga da un testimone IL GIORNO Zelo, tentano di rubare la spesa dall'auto: ladri messi in fuga da un testimone

Zelo Buon Persico (Lodi), 10 agosto 2020 - Mette la spesa in auto e si allontana per riconsegnare il carrello ma tre malfattori se ne accorgono e tentano di saccheggiare l’abitacolo. E' successo oggi, ...

Zelo Buon Persico (Lodi), 10 agosto 2020 - Mette la spesa in auto e si allontana per riconsegnare il carrello ma tre malfattori se ne accorgono e tentano di saccheggiare l’abitacolo. E' successo oggi, ...