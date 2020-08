Xbox Series S è realtà! Riferimenti espliciti nelle istruzioni di un controller Xbox (Di lunedì 10 agosto 2020) Ormai la questione non è più se Xbox Series S esista o meno ma quando verrà finalmente annunciata da Microsoft dopo la marea di rumor e leak che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni la console verrà svelata nel corso di questo mese e il nuovo incredibile leak potrebbe accelerare i tempi.Un utente di Twitter chiamato Zak S è riuscito ad acquistare un controller next-gen in versione bianca e all'interno delle istruzioni c'è un chiaro riferimento proprio a Xbox Series S, nome che a questo punto dovrebbe essere quello ufficiale della sorella minore di Xbox Series X. Le immagini sono state confermate come legittime e c'è ... Leggi su eurogamer

