X Factor, brutto incidente per il conduttore: schiena rotta in più punti (Di lunedì 10 agosto 2020) Grande paura per Simon Cowell, il re dei reality americano ed ideatore di format come “Got Talent” ed “X Factor”. Il conduttore ed ideatore televisivo ha avuto un incidente cadendo dalla bici elettrica e battendo violentemente la schiena. Ore di tensione per i familiari di Simon Cowell, che al momento dell’incidente si trovava nella sua casa di Malibu, in California. È stata la famiglia stessa a rendere noto l’incidente e le condizioni del celebre conduttore americano. Simon Cowell: la diagnosi Il conduttore è arrivato in ospedale dopo soccorsi immediati ed i medici hanno riscontrato una rottura della schiena in più punti, tanto che è ... Leggi su thesocialpost

