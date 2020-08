Virus A/H1N1, dieci anni fa finiva l’influenza suina. Anche se chiamarla così non è del tutto appropriato (Di lunedì 10 agosto 2020) Sars-CoV-2 è forse il Virus che ha maggiormente procurato dei danni al sistema economico e sociale mondiale negli ultimi decenni. Le pandemie è vero non sono mancate nella storia e periodicamente nel mondo si sono verificate devastazioni di vario tipo e natura (le pestilenze antiche e medievali) perché i microrganismi, non solo Virus, avevano buon gioco a procurarle, in quanto si diffondevano all’interno di popolazioni che al primo contatto risultavano prive di uno scudo immunitario preformato. In quest’ultimo ventennio, a parte l’influenza aviaria da H5N1 del 1997, la Sars del 2003 e la Mers del 2013, la pandemia influenzale A H1N1, “detta suina”, del 2009 è quella che si è maggiormente avvicinata alla “nuova Sars” o Covid-19 ... Leggi su ilfattoquotidiano

